Украина намерена выпустить еврооблигации.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель одного из иностранных банков.

Организаторами размещения выбраны JP Morgan и Goldman Sachs.

Срок обращения новых бумаг — 12 лет.

При этом источник уточнил, что Украина также объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до 750 млн долларов.

Еврооблигации-2021 находятся в обращении на 1,41 млрд долларов по номиналу, цена выкупа определена в 1 035 долларов за 1000 долларов номинала, а еврооблигаций-2022 - на 1,38 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, в конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

После того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный), в то время, как долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.