В июле Украине предстоит большая выплата по внешним долгам

В то время как Украина готовится выпустить еврооблигации, в июле текущего года также наша страна должна погасить 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

В декабре 2018 года Европейский Союз выделил 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи Украине.

При этом в данных Минфина также отмечается, что в июле текущего года Украина должна осуществить погашение внешних долгов суммарно на 21,26 млрд гривен в эквиваленте.

Очередная выплата Международному валютному фонду запланирована на 1 августа, порядка 51,5 млн СПЗ (спецправа заимствования).

Как сообщали Українські Новини, 30 июня стало известно, что Украина намерена выпустить еврооблигации.

Организаторами размещения выбраны JP Morgan и Goldman Sachs.

Срок обращения новых бумаг – 12 лет.

При этом источник уточнил, что Украина также объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до 750 млн долларов.

Еврооблигации-2021 находятся в обращении на 1,41 млрд долларов по номиналу, цена выкупа определена в 1 035 долларов за 1000 долларов номинала, а еврооблигаций-2022 - на 1,38 млрд долларов.

В конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

После того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный), в то время, как долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.