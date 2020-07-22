Телефон для связи с Зеленским захватившему заложников в Луцке передал первый замглавы Нацполиции Коваль

Телефон для связи с Президентом Владимиром Зеленским Максиму Кривошу, захватившему заложников в Луцке, передал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко.

"Коваль передал телефон для связи с Президентом", – сказал он.

По его словам, телефон передавался одновременно с передачей воды заложникам.

Крошко сообщил, что на первый взгляд подозреваемый в теракте в Луцке был трезв.

Он добавил, что вместе с Ковалем к автобусу с заложниками подходил и сотрудник СБУ, замаскированный под медика.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский рассказал, как уговорил захватившего автобус в Луцке Кривоша отпустить заложников.

Максима Кривоша задержали правоохранители, который захватил автобус в Луцке с людьми после того, как он вышел из автобуса и сдался.

Кроме того, захват автобуса с людьми в Луцке Служба безопасности Украины начала расследовать как терроризм по ч. 1 ст. 258 (террористический акт).

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.