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22 июля 2020, среда, 16:24 165
Силовые структуры 2020-07-22T16:24:14+03:00
Українські Новини
Телефон для связи с Зеленским захватившему заложников в Луцке передал первый замглавы Нацполиции Коваль

Телефон для связи с Зеленским захватившему заложников в Луцке передал первый замглавы Нацполиции Коваль

Ирина Николенко
Террористы, захват заложников, Владимир Зеленский, захват заложников в Луцке, луцкий террорист
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Телефон для связи с Президентом Владимиром Зеленским Максиму Кривошу, захватившему заложников в Луцке, передал первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко.

"Коваль передал телефон для связи с Президентом", – сказал он.

По его словам, телефон передавался одновременно с передачей воды заложникам.

Крошко сообщил, что на первый взгляд подозреваемый в теракте в Луцке был трезв.

Он добавил, что вместе с Ковалем к автобусу с заложниками подходил и сотрудник СБУ, замаскированный под медика.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский рассказал, как уговорил захватившего автобус в Луцке Кривоша отпустить заложников.

Максима Кривоша задержали правоохранители, который захватил автобус в Луцке с людьми после того, как он вышел из автобуса и сдался.

Кроме того, захват автобуса с людьми в Луцке Служба безопасности Украины начала расследовать как терроризм по ч. 1 ст. 258 (террористический акт).

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

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