Зеленский рассказал, как уговорил захватившего автобус в Луцке Кривоша отпустить заложников

Президент Владимир Зеленский рассказал, как ему удалось уговорить Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус в Луцке, отпустить заложников.

Об этом он сообщил в видеокомментарии, записанном для СМИ, передают Українськi Новини.

"Сначала надо было оценить его требования, насколько он адекватный человек. Мы держали под контролем все, что происходит. Были действительно немного непонятны требования, из-за чего это происходит. Надо было понять. Потом появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, но в Луцке есть еще такие места", - сказал он.

Переговоры с Кривошом продолжались 9 часов.

"В течение где-то 9 часов с ним разговаривали все - от психологов до переговорщиков. Человек угрожал и хотел только одного - чтобы были выполнены его требования. Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем чем бы закончилась. Это был бы штурм, быстрый, и я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. Поэтому мы посоветовались и я захотел поговорить с этим человеком по телефону, попробовать получить возможность, чтобы он отпустил людей. Я попытался, говорил с ним", - рассказал Президент.

Разговор Зеленского с Крывошом длился до 10 минут.

"Меня предупредили, что он говорит со всеми 10-15 секунд. Немного больше он разговаривал с журналистом. А потом бросает трубку, не хочет продолжать и ждет, чтобы были выполнены все его просьбы и требования. Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, о котором была информация, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека и я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло. Где-то 30-40 минут - и он отпустил заложников", - поделился подробностями глава государства.

Зеленский подчеркнул, что переговоры вместо штурма для спасения жизней были для него очевидным решением.

"Для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью даже одного человека, то я с такими принципами живу, жил и буду жить. Как говорят, стать Президентом и остаться человеком. Поэтому у нас есть результат. Результат - все живы. Мы не боремся за рейтингами, мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность", - резюмировал он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус.

В дальнейшем, Зеленский выполнил требование террориста Кривоша, и записал видеообращение с призывом смотреть "Землян".