Захват автобуса в Луцке: в операции по освобождению людей участвовали 200 полицейских

200 полицейских участвовали в операции по освобождению заложников в Луцке 21 июля. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Волынкой области Юрий Крошко, передают Українськi Новини.

"Около 200 полицейских были задействованы в операции "Заложник", – сказал он.

По его словам, захвативший заложников согласился общаться только по телефону.

На данный момент изучаются его возможные контакты с другими подозреваемыми, причастными к захвату заложников.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали захватившего автобус в Луцке (Волынская область) Максима Кривоша после того, как он вышел из автобуса и сдался.

Мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Кроме того, захват автобуса с людьми в Луцке Служба безопасности Украины начала расследовать как терроризм по ч. 1 ст. 258 (террористический акт).