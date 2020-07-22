Захоплення автобуса у Луцьку: в операції зі звільнення людей брали участь 200 поліцейських

В операції зі звільнення заручників в автобусі в центрі Луцька 21 липня брали участь 200 поліцейських. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполиции в Волинкою області Юрій Крошко на брифінгу, передають Українські Новини. "Близько 200 поліцейських були задіяні в операції "Заручник", – сказав він. За його словами, захопив заручників погодився спілкуватися тільки телефоном. Наразі вивчаються його можливі контакти з іншими підозрюваними, причетними до захоплення заручників. Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали захопив автобус в Луцьку (Волинська область) Максима Кривоша після того, як він вийшов з автобуса і здався. Чоловік, який захопив автобус з пасажирами в Луцьку поговорив з журналістами і розповів, що серед заручників є поранений, вагітна жінка і дитина. За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим. Крім того, захоплення автобуса з людьми у Луцьку Служба безпеки України почала розслідувати як тероризм ч. 1 ст. 258 (терористичний акт).