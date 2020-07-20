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20 июля 2020, понедельник, 19:39 19
Экономика 2020-07-20T20:00:02+03:00
Українські Новини
Новый глава НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов

Новый глава НБУ назвал приоритеты в работе: возобновление кредитования и снижение плохих кредитов

Ольга Фандорина
НБУ, Кредитование, Кирилл Шевченко, Возобновление кредитования
Кредиты. Фото: pixabay
Кредиты. Фото: pixabay

Глава Национального банка Кирилл Шевченко намерен сконцентрироваться в работе на возобновлении кредитования и снижении уровня неработающих кредитов в банковской системе.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мой курс базируется на 4 приоритетах. Первый - это реальное возобновление кредитования", - сказал глава НБУ.

Он добавил, что уже сегодня у банков достаточно ликвидности, чтоб запустить кредитование.

"Второй – снижение плохих кредитов в банках. Это преграда для возобновления кредитования", - отметил Шевченко.

Третий приоритет в его работе – сохранение макрофинансовой стабильности.

"Это фундамент для здоровой экономики", - отметил банкир.

Четвертый принцип – продолжение сотрудничества с международными партнерами.

Как сообщали Українські Новини, Шевченко отмечает, что НБУ должен ограничить использование банками долгосрочных ценных бумаг вместо кредитования предприятий.

Также Национальный банк переводит часть сотрудников на трудовые контракты, чтобы новый глава не смог их уволить.

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