Захват заложников в Луцке. СБУ будет просить для Кривоша арест без альтернативы залога

Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД

Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД

Служба безопасности Украины намерена просить суд взять под стражу без альтернативы залога Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами в Луцке.

Об этом Українським Новинам сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Конечно, арест", - сказал он.

По данным СБУ, судебное заседание по избранию меры пресечения Кривошу состоится 23 июля.

При этом, речь о помещении Кривоша в психиатрическую лечебницу не идет.

Как сообщали Українськi Новини, около 21 июля 20:30 Президент выполнил требования террориста, выложив видео в соцсетях. Однако позже Зеленский удалил видеообращение.

Примерно в это же время террорист освободил 3 заложников.

Ранее сообщалось о том, что Кривош требовал, чтобы ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов опубликовали обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".