Захват заложников в Луцке. СБУ будет просить для Кривоша арест без альтернативы залога

Служба безопасности Украины намерена просить суд взять под стражу без альтернативы залога Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами в Луцке. Об этом Українським Новинам сообщил глава СБУ Иван Баканов. "Конечно, арест", - сказал он. По данным СБУ, судебное заседание по избранию меры пресечения Кривошу состоится 23 июля. При этом, речь о помещении Кривоша в психиатрическую лечебницу не идет. Как сообщали Українськi Новини, около 21 июля 20:30 Президент выполнил требования террориста, выложив видео в соцсетях. Однако позже Зеленский удалил видеообращение. Примерно в это же время террорист освободил 3 заложников. Ранее сообщалось о том, что Кривош требовал, чтобы ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов опубликовали обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".