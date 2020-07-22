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22 июля 2020, среда, 14:48 281
Силовые структуры 2020-07-22T15:00:02+03:00
Українські Новини
Захват заложников в Луцке. СБУ будет просить для Кривоша арест без альтернативы залога

Захват заложников в Луцке. СБУ будет просить для Кривоша арест без альтернативы залога

Анна Рудык
СБУ, Заложники, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД
Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД

Служба безопасности Украины намерена просить суд взять под стражу без альтернативы залога Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с пассажирами в Луцке.

Об этом Українським Новинам сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Конечно, арест", - сказал он.

По данным СБУ, судебное заседание по избранию меры пресечения Кривошу состоится 23 июля.

При этом, речь о помещении Кривоша в психиатрическую лечебницу не идет.

Как сообщали Українськi Новини, около 21 июля 20:30 Президент выполнил требования террориста, выложив видео в соцсетях. Однако позже Зеленский удалил видеообращение.

Примерно в это же время террорист освободил 3 заложников.

Ранее сообщалось о том, что Кривош требовал, чтобы ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов опубликовали обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".

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