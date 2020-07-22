СБУ проситиме для Кривоша арешт без альтернативи застави

Служба безпеки України має намір просити суд взяти під варту без альтернативи застави Максима Кривоша, який захопив 21 липня автобус з пасажирами в Луцьку.

Про це Українським Новинам повідомив голова СБУ Іван Баканов.

"Звісно, арешт", — сказав він.

За даними СБУ, судове засідання з обрання запобіжного заходу Кривошу відбудеться 23 липня.

При цьому, мова про поміщення Кривоша в психіатричну лікарню не йде.

Як повідомляли Українські Новини, близько 21 липня 20:30 Президент виконав вимоги терориста, виклавши відео в соцмережах. Проте пізніше Зеленський видалив відеозвернення.

Раніше повідомлялося про те, що Кривош вимагав, щоб низка осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів опублікували звернення з текстом: "Я - (П. І. Б., посада). Я - терорист у законі".