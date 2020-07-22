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22 липня 2020, середа, 14:33 8
Суспільство 2020-07-22T15:15:02+03:00
Українські Новини
Київський метрополітен відкрив станцію "Вокзальна" після перевірки

Київський метрополітен відкрив станцію "Вокзальна" після перевірки

Елизавета Кесельман
Метро, вокзальная, Київський метрополітен, Повідомлення про мінування
Станція метро
Станція метро "Вокзальна". Фото: kiev24.ua

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Вокзальна" після проведення перевірки. Про це сказано в повідомленні метрополітену в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює в звичайному режимі!" — сказано в ньому.

Інших подробиць КП не повідомило.

Як повідомляли Українські Новини, раніше київський метрополітен закрив станцію "Вокзальна" через виявлення підозрілого предмета, проводилася перевірка.

Також 17 липня в Києві біля метро ввечері "Шулявська" в урні вибухнув невідомий пристрій. 

До цього вибух на "Вокзальній" стався 6 березня у вагоні київського метрополітену.

Тим часом, 21 липня вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.

 

 

 

 

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