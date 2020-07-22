Київський метрополітен відкрив станцію "Вокзальна" після перевірки

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" відкрило станцію "Вокзальна" після проведення перевірки. Про це сказано в повідомленні метрополітену в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Поліція завершила перевірку станції "Вокзальна". Метрополітен працює в звичайному режимі!" — сказано в ньому.

Інших подробиць КП не повідомило.

Як повідомляли Українські Новини, раніше київський метрополітен закрив станцію "Вокзальна" через виявлення підозрілого предмета, проводилася перевірка.

Також 17 липня в Києві біля метро ввечері "Шулявська" в урні вибухнув невідомий пристрій.

До цього вибух на "Вокзальній" стався 6 березня у вагоні київського метрополітену.

Тим часом, 21 липня вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.