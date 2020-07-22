Грузия продлила прекращение авиасообщения до сентября

Грузия продлила закрытие авиасообщения с другими странами до начала сентября. Ранее в стране сообщалось о закрытии границ до 31 июля. Об этом сообщает "Грузия Online".

Как отмечается, решение было принято с целью предотвращения распространения коронавируса.

По информации Агентства гражданской авиации, ограничение на регулярное международное воздушное сообщение не распространяется на прямые международные авиарейсы, которые осуществляются между Тбилисским международным аэропортом и следующими аэропортами: Мюнхен, Париж, Рига.



Регулярное воздушное сообщение на авиалинии Мюнхен-Тбилиси-Мюнхен возобновится 2 августа; на направлении Париж-Тбилиси-Париж — с 8 августа.

Как сообщали Українські Новини, ранее Грузия заявляла об открытии границ для 5 европейских стран.

Позднее власти заявили, что намерены открыть границы для иностранцев, которые приедут на полгода для работы.

А ранее Украина и Грузия готовились синхронно возобновить авиасообщение.

Кроме того, сообщалось, что для того, чтобы попасть в Грузию, туристы должны предоставить негативные ПЦР-тесты на коронавирус.