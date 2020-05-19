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19 мая 2020, вторник, 17:56 122
Внешняя политика 2020-05-19T18:45:32+03:00
Українські Новини
Украина и Грузия готовы синхронно возобновить авиасообщение

Украина и Грузия готовы синхронно возобновить авиасообщение

Ярина Вацяк
Грузия, Туризм, Авиасообщение, авиарейсы, Украина-Грузия, министр инфраструктуры Украины
Тбилиси
Тбилиси

Украина готова синхронно возобновить регулярные пассажирские авиаперевозки с Грузией, которая планирует открыть границы для туристов и возобновить авиасообщение с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины по результатам переговоров министра Владислава Криклия с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателла Турнаво по видеосвязи.

"Нателла Турнаво, в свою очередь, сообщила, что Грузия готова открыть свои границы для осуществления регулярных международных рейсов уже с 1 июля. Поэтому подчеркнула необходимость возобновления авиасообщения между двумя странами, как только это будет возможно. Владислав Криклий заверил, что Украина готова быстро и синхронно действовать, чтобы в координации с министерствами иностранных дел обеих стран открыть границы для пассажирского сообщения", - говорится в нем.

В то же время отмечается, что украинские авиакомпании уже обратились к грузинской стороне с заявлением о готовности возобновить полеты. Обе стороны сейчас активно работают над тем, чтобы создать все необходимые безопасные условия для пассажиров после возобновления полетов.

Как сообщали Українські Новини, после карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов.

Тем временем, Рада одобрила дополнительный сбор со всех пассажиров авиарейсов в Украине.

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