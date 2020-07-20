Грузия откроет границы для иностранцев, которые приедут на полгода для работы

Несмотря на то, что Грузия все же открывается для 5 европейских стран, власти заявили, что намерены открыть границы для тех иностранцев, которые планируют находиться на территории государства не меньше 6 месяцев по специальной программе. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Как отмечается, власти подготовили проект, который расчитан на тех, кто планирует работать в Грузии фрилансем и людей, работающих дистанционно. Проект подготовили министерство экономики и устойчивого развития совместно с Национальной академией туризма.

Такие иностранные граждане могут подать заявку и, в случае ее согласования, получить разрешение на пересечение границы и долгосрочное пребывание.

В заявке, по предварительной информации, необходимо указать данные о месте работы и контакты работодателя, предварительное согласие на 14-дневную самоизоляцию по прибытии, приобрести медицинскую страховку на полгода.

"Речь идет о том, чтобы, с одной стороны, максимально защитить здоровье наших граждан, а с другой - впустить в Грузию граждан из таких категорий ... Эти люди будут жить в Грузии долгое время, а это означает, что этим прямопропорционально мы поможем бизнесу по аренде квартир, который серьезно пострадал от пандемии, а также гостиничному сектору во время карантина, ресторанному бизнесу и так далее", - отметила министр экономики Натия Турнава.

В то же время, с какой даты может начать действовать программа, пока не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина и Грузия готовились синхронно возобновить авиасообщение.

Ранее Грузия продлила запрет на въезд до 31 июля.