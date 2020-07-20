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20 июля 2020, понедельник, 19:57 18
Мир 2020-07-20T19:58:09+03:00
Українські Новини
Грузия откроет границы для иностранцев, которые приедут на полгода для работы

Грузия откроет границы для иностранцев, которые приедут на полгода для работы

Елизавета Кесельман
Грузия, работа, Виза, Дистанционная работа, открытие границ
Грузия. Фото: vestikavkaza.ru
Грузия. Фото: vestikavkaza.ru

Несмотря на то, что Грузия все же открывается для 5 европейских стран, власти заявили, что намерены открыть границы для тех иностранцев, которые планируют находиться на территории государства не меньше 6 месяцев по специальной программе. Об этом сообщает Грузия Онлайн. 

Как отмечается, власти подготовили проект, который расчитан на тех, кто планирует работать в Грузии фрилансем и людей, работающих дистанционно. Проект подготовили министерство экономики и устойчивого развития совместно с Национальной академией туризма.

Такие иностранные граждане могут подать заявку и, в случае ее согласования, получить разрешение на пересечение границы и долгосрочное пребывание.

В заявке, по предварительной информации, необходимо указать данные о месте работы и контакты работодателя, предварительное согласие на 14-дневную самоизоляцию по прибытии, приобрести медицинскую страховку на полгода.

"Речь идет о том, чтобы, с одной стороны, максимально защитить здоровье наших граждан, а с другой - впустить в Грузию граждан из таких категорий ... Эти люди будут жить в Грузии долгое время, а это означает, что этим прямопропорционально мы поможем бизнесу по аренде квартир, который серьезно пострадал от пандемии, а также гостиничному сектору во время карантина, ресторанному бизнесу и так далее", - отметила министр экономики Натия Турнава.

В то же время, с какой даты может начать действовать программа, пока не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина и Грузия готовились синхронно возобновить авиасообщение.

Ранее Грузия продлила запрет на въезд до 31 июля. 

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