Грузия открывает границы для пяти стран Евросоюза

Несмотря на то, что Грузия приняла решение оставить закрытыми границы до 31 июля, власти заявили о том, что открывают въезд для граждан из 5 стран Европейского Союза. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Как заявил спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани, власти приняли решение разрешить въезд в страну авиарейсами для граждан Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии.

Как отмечается, граждане, прибывающие из этих стран, не должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Однако они обязаны предоставить информацию, посещали ли они в течение двух недель до приезда в Грузию другую страну.

На данном этапе граница Грузии остается закрытой для Австрии, Бельгии, Мальты, Болгарии, Дании, Норвегии, Чехии, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Венгрии.

Граждане и резиденты других стран ЕС, которые открыли границы для Грузии с определенными условиями, смогут посетить Грузию, но должны пройти карантин за свой счет.

Правительство определило и условия для деловых визитов. Гражданин любой страны сможет посетить страну, оплатив двухнедельный карантин или ПЦР-тест (каждые 72 часа в течение двух недель).

Обязательный двухнедельный карантин не отменяется для граждан Грузии, которые возвращаются в страну. В правительстве также сообщили, что сухопутные границы Грузии остаются закрытыми.

Как сообщали Українські Новини, ранее Украина и Грузия готовились синхронно возобновить авиасообщение.

Тем временем несмотря на усиление карантина Черногория разрешила украинцам въезд без теста на коронавирус.