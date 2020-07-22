Грузія продовжила припинення авіасполучення до вересня

Грузія подовжила заплановане до 31 липня закриття авіасполучення до початку осені. Про це повідомляє "Грузія Online".

Як зазначається, рішення було прийнято з метою запобігання поширення коронавірусу.

За інформацією Агентства цивільної авіації, обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення не поширюється на прямі міжнародні авіарейси, які здійснюються між Тбіліським міжнародним аеропортом і такими аеропортами: Мюнхен, Париж, Рига.

Регулярне повітряне сполучення на авіалінії Мюнхен-Тбілісі-Мюнхен відновиться 2 серпня; на напрямку Париж-Тбілісі-Париж — з 8 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, проте Грузія дозволила в'їзд на територію країни громадянам 5 країн Європейського Союзу.

Влада Грузії завила про наміри відкрити кордони для іноземців, які планують перебувати на території країни протягом 6 та більше місяців за спеціальною програмою.

Також Грузія та Україна мали одночасно відновити авіасполучення 1 липня та повернути регулярні пасажирські рейси.

Крім того, щоб потрапити в Грузію, туристи повинні надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.