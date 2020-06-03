подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Чтобы попасть в Грузию, туристы должны предоставить негативные ПЦР-тесты на коронавирус
03 июня 2020, среда, 20:37 297
Мир 2020-06-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
Чтобы попасть в Грузию, туристы должны предоставить негативные ПЦР-тесты на коронавирус

Чтобы попасть в Грузию, туристы должны предоставить негативные ПЦР-тесты на коронавирус

Елизавета Кесельман
Грузия, Туристический сезон, коронавирус в Грузии, открытие границ
Грузия. Фото: vestikavkaza.ru
Грузия. Фото: vestikavkaza.ru

Для того, чтобы попасть в Грузию на отдых, которая намерена открыть границы с 1 июля, иностранные туристы должны будут предоставить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Грузия Онлайн". 

Как объяснил чиновник, Грузия хочет стать и остаться "свободной от коронавируса", поэтому будет требовать от туристов справку об отрицательном результате лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.

"У туристов, которые будут въезжать в Грузию, должен быть актуален результат ПЦР-теста, иначе человека просто не впустят.Организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила", - заявил Георгий Гахария.

Гахария отметил, что власти предоставят возможность сдать ПЦР-тест и внутри страны, но только в исключительном порядке.

Как передает ведомство, туристические группы, по его словам, будут размещаться только в "зеленых зонах" - гостиницах, которые пройдут спецпроверку министерства здравоохранения на соблюдение всех протоколов безопасности, включающих скрининг, безопасную организацию питания, транспортировки гостей и тому подобное.

"К нашим традициям - кухне, вину, песням, гостеприимству и так далее - мы должны добавить еще один мощный бренд: Грузия как страна, эффективная в борьбе с коронавирусом и свободная от вируса. Иначе мы поставим под угрозу репутацию страны", - отметил Георгий Гахария.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Грузия готовы синхронно возобновить авиасообщение.

Грузия вышла из карантина и отменила чрезвычайное положение с 23 мая. 

Больше новостей о: Грузия Туристический сезон коронавирус в Грузии открытие границ

Грузия отменяет чрезвычайное положение и комендант...
С сегодняшнего дня Грузия выходит из карантина...
Испания может открыть границы для туристов уже в и...
Болгария открыла границы для туристов из 29 стран ...
Кабмин разрешил с 5 июня сидеть в помещениях ресторанов, но с дистанцией 1,5 метра
Летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%
Новости
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества 20:39
Чтобы попасть в Грузию, туристы должны предоставить негативные ПЦР-тесты на коронавирус 20:37
Что известно о Романе Абрамовском, который может возглавить Минэкологии 20:34
ГБР хочет закупить 60 наручников по 1,1 тыс. гривен за штуку 19:57
На молочную корову 5 тысяч гривен: фермеры получат спецдотации от Кабмина 19:56
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
больше новостей
С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok