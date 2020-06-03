Чтобы попасть в Грузию, туристы должны предоставить негативные ПЦР-тесты на коронавирус

Для того, чтобы попасть в Грузию на отдых, которая намерена открыть границы с 1 июля, иностранные туристы должны будут предоставить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Грузия Онлайн".

Как объяснил чиновник, Грузия хочет стать и остаться "свободной от коронавируса", поэтому будет требовать от туристов справку об отрицательном результате лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.

"У туристов, которые будут въезжать в Грузию, должен быть актуален результат ПЦР-теста, иначе человека просто не впустят.Организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила", - заявил Георгий Гахария.

Гахария отметил, что власти предоставят возможность сдать ПЦР-тест и внутри страны, но только в исключительном порядке.

Как передает ведомство, туристические группы, по его словам, будут размещаться только в "зеленых зонах" - гостиницах, которые пройдут спецпроверку министерства здравоохранения на соблюдение всех протоколов безопасности, включающих скрининг, безопасную организацию питания, транспортировки гостей и тому подобное.

"К нашим традициям - кухне, вину, песням, гостеприимству и так далее - мы должны добавить еще один мощный бренд: Грузия как страна, эффективная в борьбе с коронавирусом и свободная от вируса. Иначе мы поставим под угрозу репутацию страны", - отметил Георгий Гахария.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Грузия готовы синхронно возобновить авиасообщение.

Грузия вышла из карантина и отменила чрезвычайное положение с 23 мая.