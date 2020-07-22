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22 июля 2020, среда, 12:00 53
Силовые структуры 2020-07-22T12:30:02+03:00
Українські Новини
Захват автобуса в Луцке. В полиции рассказали о состоянии освобожденных заложников

Захват автобуса в Луцке. В полиции рассказали о состоянии освобожденных заложников

Анна Рудык
Полиция, Освобождение заложников, захват заложников, захват заложников в Луцке
Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД
Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД

Все граждане, которые были взяты в заложники в Луцке, а потом освобождены, чувствуют себя нормально и уже отпущены домой.

Об этом Українським Новинам сообщили в полиции Волынской области.

"Все они нормально себя чувствуют. С ними поработали психологи и после этого их отпустили домой", - сказали в ведомстве.

Никто из заложников за медицинской помощью после освобождения не обращался.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский рассказал, как ему удалось уговорить Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус в Луцке, отпустить заложников.

Также Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус. 

В дальнейшем, Зеленский выполнил требование террориста Кривоша, и записал видеообращение с призывом смотреть "Землян". 

Ранее сообщалось о том, что Кривош требовал, чтобы ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов опубликовали обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".

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