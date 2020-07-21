подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 июля 2020, вторник, 21:46 587
Президент 2020-07-21T21:49:06+03:00
Українські Новини
Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус с людьми

Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус с людьми

Ирина Николенко
Террорист, Луцк, Владимир Зеленский, захват автобуса, захват заложников в Луцке
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ

Президент Владимир Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус с 20 заложниками. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Украинской Правды", передают Українські Новини.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", – сообщила она.

Ранее Українські Новини сообщали, террорист Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, отпустил троих людей. Среди них: пожилая женщина, подросток и молодая девушка. Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко.

Президент Владимир зеленский выполнил одно требование луцкого террориста – соответствующее видео президент Украины выложил на своей странице в Facebook. Зеленский в видеообращении сказал фразу "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", как этого требовал Максим Кривош.

Больше новостей о: Террорист Луцк Владимир Зеленский захват автобуса захват заложников в Луцке

Зеленский выполнил одно из требований луцкого террориста
Террорист отпустил трех заложников в Луцке: пожилую женщину, подростка и беременную
Новости
Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус с людьми 21:46
Зеленский разрешил ученым, интернам и преподавателям-медикам оказывать помощь в больницах 21:34
Владимир Зеленский. Скриншот видео
Зеленский выполнил одно из требований луцкого террориста 21:22
Террорист отпустил трех заложников в Луцке: пожилую женщину, подростка и беременную 21:04
Дожди с грозами и похолодание. Прогноз погоды на 22 июля 21:00
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности 05:30 Инфографика
Кличко отпраздновал свой день рождения в пляжном клубе, с салютом и концертом 22:25
больше новостей
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Мыкола Канишевский. Фото: Facebook
Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва 11:31 Фото
больше новостей
Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok