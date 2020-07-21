Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус с людьми

Президент Владимир Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус с 20 заложниками. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Украинской Правды", передают Українські Новини.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", – сообщила она.

Ранее Українські Новини сообщали, террорист Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, отпустил троих людей. Среди них: пожилая женщина, подросток и молодая девушка. Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко.

Президент Владимир зеленский выполнил одно требование луцкого террориста – соответствующее видео президент Украины выложил на своей странице в Facebook. Зеленский в видеообращении сказал фразу "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", как этого требовал Максим Кривош.