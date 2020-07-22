Задержанный в Луцке террорист несколько минут ждал арест. В сети появилось видео

В социальных сетях появилось видео с задержания Луцкого террориста Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками, которое свидетельствует о том, что задержанный еще несколько минут ждал своего ареста и полицейских. Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" на Facebook.

"Здесь нам сбросили еще один видос с Луцка. Говорят, что это и было настоящее задержание террориста. Как-то очень странно и очень не похоже на правду, как думаете?" - говорится в сообщении.

Подобное видео размещено также в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Павловского. Но снято оно было под другим ракурсом.

Источники подтверждают версию, что террорист действительно решил сдаться добровольно, при этом ожидал примерно 2 минуты, когда к нему подойдут полицейские, чтобы его задержать.

"Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм", - комментирует журналист процесс ареста преступника.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус.

В дальнейшем, Зеленский выполнил требование террориста Кривоша, и записал видеообращение с призывом смотреть "Землян".

Кроме того, террорист отпустил трех заложников в Луцке: пожилую женщину, подростка и беременную.

В конечном итоге, террориста Максима Кривоша задержали, заложников выпустили из автобуса.