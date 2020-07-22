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22 июля 2020, среда, 09:14 32
Общество 2020-07-22T09:15:08+03:00
Українські Новини
Задержанный в Луцке террорист несколько минут ждал арест. В сети появилось видео

Задержанный в Луцке террорист несколько минут ждал арест. В сети появилось видео

Елизавета Кесельман
Арест, Террорист, Полиция, захват заложников в Луцке, Максим Кривош, Задержание террориста в Луцке

В социальных сетях появилось видео с задержания Луцкого террориста Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками, которое свидетельствует о том, что задержанный еще несколько минут ждал своего ареста и полицейских. Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" на Facebook. 

"Здесь нам сбросили еще один видос с Луцка. Говорят, что это и было настоящее задержание террориста. Как-то очень странно и очень не похоже на правду, как думаете?" - говорится в сообщении. 

 

Подобное видео размещено также в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Павловского. Но снято оно было под другим ракурсом.

Источники подтверждают версию, что террорист действительно решил сдаться добровольно, при этом ожидал примерно 2 минуты, когда к нему подойдут полицейские, чтобы его задержать.

"Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм", - комментирует журналист процесс ареста преступника.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус. 

В дальнейшем, Зеленский выполнил требование террориста Кривоша, и записал видеообращение с призывом смотреть "Землян". 

Кроме того, террорист отпустил трех заложников в Луцке: пожилую женщину, подростка и беременную. 

В конечном итоге, террориста Максима Кривоша задержали, заложников выпустили из автобуса. 

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