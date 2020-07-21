Аваков опроверг ранение заложника в автобусе в Луцке

Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД

Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД

Глава МВД Арсен Аваков опроверг информацию о том, что в автобусе, захваченном террористом Кривошем, был раненный человек.

Об этом говорится в заявлении главы ведомства на странице МВД в Facebook.

"Никаких раненых нет. Никакой другой взрывчатки, заложенной в других местах, нет. У задержанного действительно был функционирующий пистолет, автомат и граната боевая. Угроза была. Все в прошлом", - сказал министр.

Он уточнил, что всего освободили 13 заложников.

"13 заложников освобождены. Сейчас каждого из них осматривают медики, предоставляют пищу и воду, связываются с их близкими. Они предоставят первичные показания", - сказал Арсен Аваков.

Как сообщали Українські Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Ранее мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм.

Арсен Аваков рассказал, что у террориста был сообщник в Харькове - его тоже задержали.

Кроме того, Максим Кривош стрелял в первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля, когда тот передавал воду.