подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 июля 2020, вторник, 11:58 82
Общество 2020-07-21T11:58:57+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Киеве падает третий день подряд

Заболеваемость коронавирусом в Киеве падает третий день подряд

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 20 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 73 человека до 7 034.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека. На сегодня в столице уже 7 034 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет, 5 девочек в возрасте от 2 до 7 лет и 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также 3 мальчика в возрасте от 4 до 8 лет.

В том числе заболели трое медиков.

В больницы за прошедшие сутки были госпитализированы 3 человека, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах - по 10 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 68 человек.

Всего коронавирус преодолели 2 455 киевлян.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 673 до 60 166, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 1 518 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,4%, количество новых летальных случаев - на 53,8%.

Тем временем Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус. 

Также сегодня начался 132-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19

Больше новостей о: Карантин Коронавирус Эпидемия коронавируса коронавирус в Киеве

В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник"
Смертность от коронавируса за сутки выросла вдвое, а заболеваемость - на 3%
Новости
В Луцке ведут переговоры с заложником, захватившего автобус с заложниками. Фото: volynnews
Полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры 12:05
Михаил Подоляк: Новак тихо и жадно грабил отрасль пока не ушел в отставку вместе с концом эпохи "бесславных ублюдков" 11:59 Мнение
Заболеваемость коронавирусом в Киеве падает третий день подряд 11:58
В Луцке мужчина со взрывчаткой захватил автобус с пассажирами. Фото: Волинськы Новини
В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник" 11:49
Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на 45 дней 11:33
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности 05:30 Инфографика
больше новостей
До конца карантина осталось 11 дней. Какие действуют ослабления
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok