Заболеваемость коронавирусом в Киеве падает третий день подряд

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 20 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 73 человека до 7 034.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 73 человека. На сегодня в столице уже 7 034 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет, 5 девочек в возрасте от 2 до 7 лет и 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также 3 мальчика в возрасте от 4 до 8 лет.

В том числе заболели трое медиков.

В больницы за прошедшие сутки были госпитализированы 3 человека, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах - по 10 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 68 человек.

Всего коронавирус преодолели 2 455 киевлян.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 673 до 60 166, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 1 518 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,4%, количество новых летальных случаев - на 53,8%.

Тем временем Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.

Также сегодня начался 132-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19