Смертность от коронавируса за сутки выросла вдвое, а заболеваемость - на 3%

20 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 673 до 60 166, количество умерших от заболевания - на 20 человек до 1 518 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 3,4%, количество новых летальных случаев - на 53,8%.

Об этом говорится в сообщении Совета нацбезопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 21 июля в Украине зарегистрировано 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 518 летальных, 32 199 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 673 новых случаев, выздоровели 760 человек, умерли 20 человек.

Таким образом, 20 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал меньше, чем выздоровевших - 673 против 760.

Количество новых случаев заболевания 20 июля составило 1,1% от общего количества заболевших на 19 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 21 июля составило 26 449 человек, что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (8 229), в Киеве (7 034) и Черновицкой области (5 363).

В Ривненской области зафиксировано 5 183 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 518 случаев, в Ивано-Франковской - 3 611, в Киевской - 3 332, в Волынской - 3 318, в Харьковской - 3 082, в Одесской - 2 638, в Тернопольской - 2 466, в Винницкой - 2 330, в Житомирской - 1 609, в Днепропетровской - 1 224 случая.

991 случай выявлен в Хмельницкой области, 847 случаев - в Черкасской, 797 случаев - в Донецкой, 686 случаев - в Кировоградской, 682 случая - в Запорожской, 649 случаев - в Черниговской, 524 случая - в Николаевской, 371 случай - в Сумской, 356 случаев - в Полтавской, 216 случаев - в Херсонской и 110 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.

Также сегодня начался 132-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.