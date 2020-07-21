Захворюваність на коронавірус в Києві падає третій день поспіль

За минулу добу, 20 липня, кількість хворих на коронавірус в Києві у порівнянні з попереднім показником за 19 липня, збільшилася на 73 людини до 7 034.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких виявили коронавірус, збільшилася ще на 73 людини. На сьогодні в столиці вже 7 034 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - написав він.

Захворіли 27 жінок у віці від 19 до 68 років, 5 дівчаток у віці від 2 до 7 років та 38 чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також 3 хлопчика у віці від 4 до 8 років.

В тому числі захворіли троє медиків.

В лікарні за минулу добу було госпіталізовано 3 людини, інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Дарницькому, Голосіївському і Шевченківському районах - з 10 випадків.

Одужали за минулу добу 68 осіб.

Всього коронавірус подолали 2 455 киян.

Як повідомляли Українські Новини, загалом в Україні за 20 липня виявлено 673 випадки захворювання на COVID-19 до 60 166, кількість померлих від захворювання — на 20 осіб до 1 518.

До вересня в МОЗ планується вдвічі збільшити кількість проведення тестів на коронавірус.

Крім того, сьогодні 132-й день карантину, до закінчення якого залишилося 11 днів: заходи, що приймалися в червні.