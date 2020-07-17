Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус

Министерство здравоохранения намерено до сентября увеличить количество тестирований на коронавирус в 2 раза по сравнению с нынешними показателями.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"В дальнейшем у нас в планах - максимально увеличивать мощности наших лабораторных центров для того, чтобы они увеличивали количество тестирований. Сейчас в планах - увеличить в 2 раза от того количества тестирований, которое делается на сегодня", - сказал он.

Степанов отметил, что такого увеличения количества проведенных тестов министерство планирует добиться до сентября.

По его словам, с этой целью проводятся закупки оборудования для лабораторий.

Также проводится работа с персоналом лабораторий.

Как сообщали Українськi Новини, в аэропорту "Львов" пассажиры прилетевшие из других стран могут пройти ПЦР-тест на коронавирус.

Также мы писали о том, сколько в Киеве стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его делают.

Также по состоянию на 14 июля, 25 стран отрыли въезд для украинских туристов; некоторые страны требуют у украинских туристов отрицательные результаты ПЦР-тестов.