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21 июля 2020, вторник, 08:08 153
Общество 2020-07-21T08:30:01+03:00
Українські Новини
До конца карантина осталось 11 дней. Какие действуют ослабления

До конца карантина осталось 11 дней. Какие действуют ослабления

Елена Новикова
Карантин, Продление карантина, карантин в Украине, отмена карантина, ослабление карантина, Смягчение карантина
Карантин в Украине. Фото: pexels
Карантин в Украине. Фото: pexels

Сегодня начался 132-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты осталось 11 дней.

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

Также возобновляется работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал продление адаптивного карантина до осени.

Также по состоянию на 20 июля Киев и 8 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

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До конца карантина осталось 11 дней. Какие действуют ослабления
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