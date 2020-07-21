Рубль немного подорожал в обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 июля

Во вторник, 21 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 20 июля, повысился на 2 копейки и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник не изменился по сравнению с понедельником и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 21 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,36 3,93 Максимальный 3,77 5,00 Минимальный 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 июля на 16,48 коп. до 27,7397 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 июля, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 9 коп. в понедельник снизился на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.