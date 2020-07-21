подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Рубль немного подорожал в обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 июля
21 июля 2020, вторник, 11:29 193
Экономика 2020-07-21T11:30:08+03:00
Українські Новини
Рубль немного подорожал в обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 июля

Рубль немного подорожал в обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 июля

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Во вторник, 21 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 20 июля, повысился на 2 копейки и составляет 3,36 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник не изменился по сравнению с понедельником и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 21 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,36 3,93
Максимальный 3,77 5,00
Минимальный 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 июля на 16,48 коп. до 27,7397 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 июля, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 9 коп. в понедельник снизился на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Больше новостей о: курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс рубля в Украине

Рубль после выходных немного подорожал. Курс росси...
Рубль в конце рабочей недели просел. Курс российск...
Рубль после падения немного подорожал. Курс россий...
Рубль просел после небольшого роста. Курс российск...
Смертность от коронавируса за сутки выросла вдвое, а заболеваемость - на 3%
Новости
В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник" 11:42
Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на 45 дней 11:33
Рубль немного подорожал в обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 июля 11:29
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины
Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ 11:25 Фото
Иностранные агенты через НАБУ хотят захватить судебную власть в Украине, – судья Вовк 11:01
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
До конца карантина осталось 11 дней. Какие действуют ослабления
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok