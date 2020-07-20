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  • Рубль после выходных немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 20 июля
20 июля 2020, понедельник, 11:04 85
Экономика 2020-07-20T11:45:02+03:00
Українські Новини
Рубль после выходных немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 20 июля

Рубль после выходных немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 20 июля

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В понедельник, 20 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 17 июля, не изменился и составляет 3,34 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в понедельник повысился на 2 копейки по сравнению с пятницей и составляет 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 20 июля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,34 3,93
Максимальный 3,77 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 июля на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июля, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 17 коп. в пятницу снизился на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Кроме того, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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