Доллар взлетел на 16 копеек, а евро почти на 23. Курс валют на 21 июля

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 июля на 16,48 коп. до 27,7397 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 17,83 коп. до 31,0512 UAH/EUR, курс продажи повысился на 22,78 коп. до 31,7085 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,4242 27,7397 31,0512 31,7085 3,39 3,94 Максимальный 27,5500 27,8600 31,4000 31,9500 3,77 5,00 Минимальный 27,2000 27,6200 29,7000 31,4500 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 июля, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 9 коп. в понедельник снизился на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.