подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 июля 2020, вторник, 10:54 16
Экономика 2020-07-21T10:55:08+03:00
Українські Новини
Доллар взлетел на 16 копеек, а евро почти на 23. Курс валют на 21 июля

Доллар взлетел на 16 копеек, а евро почти на 23. Курс валют на 21 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс валют. Фото: belprauda.org
Курс валют. Фото: belprauda.org

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 20 июля на 16,48 коп. до 27,7397 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 17,83 коп. до 31,0512 UAH/EUR, курс продажи повысился на 22,78 коп. до 31,7085 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,4242 27,7397 31,0512 31,7085 3,39 3,94
Максимальный 27,5500 27,8600 31,4000 31,9500 3,77 5,00
Минимальный 27,2000 27,6200 29,7000 31,4500 2,30 3,80

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 июля, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 9 коп. в понедельник снизился на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

Доллар подскочил до 27,6. НБУ установил официальны...
Доллар и евро после выходных продолжают расти. Кур...
Глава НБУ Шевченко рассказал о колебаниях курса гр...
Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и...
Смертность от коронавируса за сутки выросла вдвое, а заболеваемость - на 3%
До конца карантина осталось 11 дней. Какие действуют ослабления
Новости
Полиция начала расследовать возможное убийство активиста Кучапина 10:56
Доллар взлетел на 16 копеек, а евро почти на 23. Курс валют на 21 июля 10:54
Для украинских туристов за неделю открылись еще 13 стран, – МИД 10:39
Швейцария откроется для влюбленных пар, которых разлучил коронавирус 10:28
Под Харьковом поезд Hyundai Киев - Харьков вышел из строя. Рейс задержали на 2 часа 10:28
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
Доллар подскочил до 27,6. НБУ установил официальный курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok