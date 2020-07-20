Гривна на межбанке упала. Курс нацвалюты в начале недели

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 9 коп. в понедельник снизился на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,47-27,51 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,63-27,65 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,58-27,61 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,30% с 23,74 UAH/USD до 27,61 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 июля, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

Тем временем, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 июля на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.