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21 июля 2020, вторник, 05:00 18
Экономика 2020-07-21T05:30:02+03:00
Українські Новини
Доллар подскочил до 27,6. НБУ установил официальный курс валют на вторник

Доллар подскочил до 27,6. НБУ установил официальный курс валют на вторник

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс, курс доллара
Гривна.
Гривна.

Национальный банк, который в предыдущий торговый день  понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июля, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD, понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21 июля, на 24,05 коп. до 27,6011 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,8698
1 доллар США 27,6011
1 швейцарский франк 29,4365
10 иен 2,5773
10 российских рублей 3,8595
1 евро 31,5908

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 июля на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 9 коп. в понедельник снизился на 19 коп. до 27,61 UAH/USD.

Тем временем, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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