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20 июля 2020, понедельник, 23:49 17 Инфографика
Финансы 2020-07-20T23:49:41+03:00
Українські Новини
На выплату июльских пенсий направили уже почти 32 миллиарда

На выплату июльских пенсий направили уже почти 32 миллиарда

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий, Выплаты пенсионерам
Пенсия.
Пенсия.

В понедельник, 20 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля, в то время как в пятницу  направил еще 3,5 млрд гривен на эти цели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 2,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 31,8 миллиарда гривен, что составляет 80,9% потребности месяца", — говорится в нем.

На финансирование пенсий направили еще 2,3 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины На финансирование пенсий направили еще 2,3 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, однако выплаты проиндексировали не всем.

Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности

Также в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%.

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