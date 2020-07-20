На выплату июльских пенсий направили уже почти 32 миллиарда

В понедельник, 20 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля, в то время как в пятницу направил еще 3,5 млрд гривен на эти цели. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook. "На пенсионные выплаты направлено 2,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 31,8 миллиарда гривен, что составляет 80,9% потребности месяца", — говорится в нем. На финансирование пенсий направили еще 2,3 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, однако выплаты проиндексировали не всем. Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности Также в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%.