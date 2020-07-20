На выплату июльских пенсий направили уже почти 32 миллиарда

В понедельник, 20 июля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий июля, в то время как в пятницу направил еще 3,5 млрд гривен на эти цели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 2,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 31,8 миллиарда гривен, что составляет 80,9% потребности месяца", — говорится в нем.

На финансирование пенсий направили еще 2,3 миллиарда гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, однако выплаты проиндексировали не всем.

Ранее сообщалось о том, что украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности

Также в Пенсионном фонде Украины опровергли информацию о повышении выплат на 11%.