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20 июля 2020, понедельник, 05:00 100
Финансы 2020-07-20T05:15:02+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник

Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на понедельник
Официальный курс гривны на понедельник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июля, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 июля, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,3075
1 доллар США 27,3606
1 швейцарский франк 29,0900
10 иен 2,5524
10 российских рублей 3,8167
1 евро 31,2554

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился июля на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 17 коп. в пятницу снизился на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Кроме того, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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