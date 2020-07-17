Рубль в конце рабочей недели просел. Курс российской валюты на 17 июля

В пятницу, 17 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 16 июля, снизился на 2 копейки и составляет 3,34 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в пятницу не изменился по сравнению с четвергом и составляет 3,91 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киевских банках по состоянию на 17 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,34 3,91 Максимальный 3,76 5,00 Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 июля на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17-19 июля, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.