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20 июля 2020, понедельник, 10:40 110
Экономика 2020-07-20T10:40:28+03:00
Українські Новини
Доллар и евро после выходных продолжают расти. Курс валют на 20 июля

Доллар и евро после выходных продолжают расти. Курс валют на 20 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 июля на 8,54 коп. до 27,5609 UAH/USD, курс покупки – повысился на 7,83 коп. до 27,2609 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,22 коп. до 30,8441 UAH/EUR, курс продажи повысился на 15,87 коп. до 31,4438 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,2609 27,5609 30,8441 31,4438 3,34 3,93
Максимальный 27,3500 27,7500 31,0500 31,9500 3,77 5,00
Минимальный 27,0000 27,4500 30,1500 31,1000 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июля, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 17 коп. в пятницу снизился на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Кроме того, аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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