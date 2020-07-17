Курс гривны на межбанке в пятницу: нацвалюта ослабла

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 17 коп. в пятницу снизился на 9 коп. до 27,42 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,36-27,39 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,37-27,40 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,40-27,43 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,50% с 23,74 UAH/USD до 27,42 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился июля на 15,01 коп. до 27,4561 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,18 коп. до 27,1564 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 июля, на 8,68 коп. до 27,3606 UAH/USD.