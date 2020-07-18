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18 июля 2020, суббота, 13:53 439
Силовые структуры 2020-07-18T13:53:09+03:00
Українські Новини
В Одессе начали операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи"

В Одессе начали операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи"

Анна Рудык
Одесса, Крушение танкера, Танкер Делфи
Танкер Делфи в Одессе. Фото: Думская
Танкер Делфи в Одессе. Фото: Думская

Сегодня, 18 июля, в Одессе началась операция по подъему затонувшего в ноябре танкера "Делфи". Об этом сообщает "Думская".

Так, сообщается, что работы по накачке понтонов ведутся сегодня с 06:00.

"Между пляжем и "Делфи" постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, вблизи затонувшего танкера "Delfi" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

Также морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и ранее не обнаружили там нефтепродуктов.

Кроме того, в Одессе закрывали пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

Тем временем персонал, работающий на коммунальных пляжах Одессы, обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

Танкер Delfi попробуют поднять со дна пляжа "Дельфин" с помощью специальных воздушных баллонов.

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