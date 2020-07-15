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15 июля 2020, среда, 21:55 52
Общество 2020-07-15T22:00:01+03:00
Українські Новини
Возле танкера "Дельфи" снова разлились нефтепродукты. Загрязнение уже локализировали

Возле танкера "Дельфи" снова разлились нефтепродукты. Загрязнение уже локализировали

Кира Молчанова
Одесса, Танкер, DELFI, Танкер Делфи
Танкер Delf. Одесса.
Танкер Delf. Одесса.

У танкера Delfi, который сел на мель в заливе возле Одессы, зафиксировали снова небольшое пятно нефтепродуктов.

Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.

В сообщении говорится, что сегодня возле танкера нашли небольшое нефтяное пятно. Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления, которое могло произойти из-за мощных порывов ветра, которые были накануне.

Чтобы убрать пятно, судовладелец обработал поверхность воды сорбентом, а боновое заграждение закрепили на место.

В настоящее время загрязнение полностью локализован.

Как сообщали Українські Новини, морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и не обнаружили там нефтепродуктов.

в Одессе закрывали пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

Персонал, работающий на коммунальных пляжах Одессы, обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

Танкер Delfi попробуют поднять со дна пляжа "Дельфин" с помощью специальных воздушных баллонов.

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