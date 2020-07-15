Возле танкера "Дельфи" снова разлились нефтепродукты. Загрязнение уже локализировали

У танкера Delfi, который сел на мель в заливе возле Одессы, зафиксировали снова небольшое пятно нефтепродуктов.

Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.

В сообщении говорится, что сегодня возле танкера нашли небольшое нефтяное пятно. Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления, которое могло произойти из-за мощных порывов ветра, которые были накануне.

Чтобы убрать пятно, судовладелец обработал поверхность воды сорбентом, а боновое заграждение закрепили на место.

В настоящее время загрязнение полностью локализован.

Как сообщали Українські Новини, морскую воду возле потерпевшего крушение танкера Delfi проверяют каждый день, и не обнаружили там нефтепродуктов.

в Одессе закрывали пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

Персонал, работающий на коммунальных пляжах Одессы, обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

Танкер Delfi попробуют поднять со дна пляжа "Дельфин" с помощью специальных воздушных баллонов.