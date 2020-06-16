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16 июня 2020, вторник, 21:12 40
Общество 2020-06-16T21:30:02+03:00
Українські Новини
Затонувший в Одессе танкер попробуют поднять из воды воздушными баллонами

Затонувший в Одессе танкер попробуют поднять из воды воздушными баллонами

Ольга Фандорина
Одесса, Танкер, Затопление, Затонувший корабль
Танкер. ФОТО: ГПСУ
Танкер. ФОТО: ГПСУ

Танкер Delfi, который затонул у берегов Одессы в ноябре 2019 года, попробуют поднять со дна пляжа Дельфин с помощью специальных воздушных баллонов. Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook во вторник, 16 июня.

Последние две недели судно обследовали водолазы, собирая данные о состоянии его корпуса, и результаты неутешительны: значительную часть судна затопило водой и наполнило песком. Поэтому мощностей буксиров не хватит для того, чтобы снять с места танкер.

"Принимая во внимание принципиальную позицию Одесского городского совета против распила судна непосредственно на месте затопления, судовладелец предложил поднять Delfi с помощью воздушных баллонов", – написал Куцый.

Эти баллоны разместят в полостях судна, что обеспечит его плавучесть, после чего буксиры транспортируют танкер в порт.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября танкер "Делфи" попал в штор и потерпел крушение у Одессы. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера "Делфи" возле Одессы превысила норму в 157 раз.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

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