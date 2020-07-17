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17 июля 2020, пятница, 20:52 13
Силовые структуры 2020-07-17T20:53:07+03:00
Українські Новини
Погибший на Донбассе военный медик был гражданином Эстонии

Погибший на Донбассе военный медик был гражданином Эстонии

Ольга Фандорина
Эстония, Донбасс, война на Донбассе, обстрелы на Донбассе
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС

Эстония подтвердила гибель своего гражданина в результате военных действий на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, передает эстонское издание ERR. Также на портале Postinees сообщают, что погибший эстонец на Донбассе являлся военным медиком. 

Погибший военный получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации, тем самым он отказался от белорусского гражданства. Имя погибшего Николай Ильин.

"Он приехал в Эстонию в 2006 году в качестве стипендиата в рамках проекта и имел статус беженца. В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сообщил Рейнсалу.

Как сообщали Українські Новини, боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине.

Тем временем, на Донбассе боевики обстреляли поселок. Уничтожены двое оккупантов.

Также боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник, семь военных ранены.

Сегодня на Донбассе в бою с боевиками ранены четверо украинских военных. 

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