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16 июля 2020, четверг, 21:06 1245
Европа 2020-07-16T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе

В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе

Ольга Фандорина
Эстония, Донбасс, война на Донбассе, Смерть иностранца
Эстония. Фото: freepik
Эстония. Фото: freepik

Гражданин Эстонии погиб в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу, передает ERR.

"В понедельник, 13 июля, гражданин Эстонии погиб в результате военных действий на Донбассе", - сказал Рейнсалу.

Он сообщил, что погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году по натурализации, после чего отказался от белорусского паспорта.

По словам Рейнсалу, статус и роль мужчины в военной деятельности в Донбассе украинские власти еще уточняют.

"В Эстонии действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сказал министр иностранных дел, добавив, что, насколько ему известно, в настоящее время ни одного такого разрешения выдано не было.

В то же время Украина еще официально не подтвердила, что гражданин Эстонии погиб в ходе военных действий.

А тем временем, Эстония запретила компании Wizz Air совершать полеты из Таллина в Украину.

Ранее в Эстонии гражданин Украины погиб в ДТП, разогнавшись до 230 км\час.

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