На Донбассе в бою ранены четверо украинских военных

Вчера,16 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими договоренностями оружие. Ранены три бойца ВСУ, еще один получил боевое травмирование. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник пять раз открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия по защитникам Водяного. Вблизи населенного пункта Опытное агрессор использовал не только гранатометы, но и пулеметы и стрелковое оружие. На подступах к Старогнатовке, Гнутово и Авдеевке враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки - из пулеметов и снайперского оружия.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новозвановки агрессор применил артиллерийские системы калибра 122 мм. Неподалеку Причепиловки противник вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также у населенного пункта Орехово по нашим опорным пунктам российско-оккупационные войска задействовали минометы 120-го и 82-го калибра, а еще - гранатометы и пулеметы.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин - боевое травмирование. Всем военнослужащим была оказана первая медицинская помощь и их оперативно эвакуировали в лечебные учреждения ... По данным разведки, 16 июля наши защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики обстреляли поселок. Уничтожены двое оккупантов.

Также боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник, семь военных ранены.