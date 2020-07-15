Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены

Боевики 18 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 14 июля, 7 военных ранены, в то время, как 13 июля при эвакуации погибшего из зоны ООС погиб военный медик. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. Боевики применили против ООС противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из гранатометов боевики обстреливали опорные пункты вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березового - из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Новомихайловки применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебная огневая активность наблюдалась у Крымского. Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов семь украинских защитников получили ранения. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки силы ООС ранили трех боевиков. С начала текущих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Как сообщали Українськi Новини, боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 12 июля, включая жилые дома, 5 военных ранены и 1 травмирован. 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.