Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены

Боевики 18 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 14 июля, 7 военных ранены, в то время, как 13 июля при эвакуации погибшего из зоны ООС погиб военный медик.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Боевики применили против ООС противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из гранатометов боевики обстреливали опорные пункты вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березового - из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, у Новомихайловки применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебная огневая активность наблюдалась у Крымского.

Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов семь украинских защитников получили ранения.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки силы ООС ранили трех боевиков.

С начала текущих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди украинских военных нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 12 июля, включая жилые дома, 5 военных ранены и 1 травмирован.

11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.