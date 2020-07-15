подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июля 2020, среда, 09:22 174
Силовые структуры 2020-07-15T09:30:03+03:00
Українські Новини
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены

Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены

Елена Новикова
Ранение, Обстрелы, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, Ситуация на Донбассе
Ситуация в зоне ООС. Фото: Міноборони України
Ситуация в зоне ООС. Фото: Міноборони України

Боевики 18 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил 14 июля, 7 военных ранены, в то время, как 13 июля при эвакуации погибшего из зоны ООС погиб военный медик.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Боевики применили против ООС противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из гранатометов боевики обстреливали опорные пункты вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березового - из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, у Новомихайловки применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебная огневая активность наблюдалась у Крымского.

Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов семь украинских защитников получили ранения.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки силы ООС ранили трех боевиков.

С начала текущих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди украинских военных нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 12 июля, включая жилые дома, 5 военных ранены и 1 травмирован. 

11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

Больше новостей о: Ранение Обстрелы Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе обстрелы в зоне ООС Ситуация на Донбассе

Боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС в понеде...
Обострение на Донбассе: ранены 7 украинских бойцов...
Обострение в зоне ООС: ранены пятеро воинов ВСУ...
В зоне ООС ранены двое украинских военных...
До конца карантина осталось 17 дней. Что разрешено
В Черновицкой области ослабили карантин. Что разрешено
Новости
В Украине количество новых случаев заражения коронавирусом растет второй день подряд 09:34
Как Верховная Рада может убить украинское энергетическое машиностроение 09:30 Пресс-релиз
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
В Западной Европе возвращают карантинные ограничения 09:05
Рада сегодня рассмотрит создание 133 укрупненных районов и назначение местных выборов 08:48
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Украинцы могут путешествовать в 25 стран. Список направлений 11:45 Дополнено
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
Рада сегодня рассмотрит создание 133 укрупненных районов и назначение местных выборов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok