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17 июля 2020, пятница, 20:22 392
Силовые структуры 2020-07-17T21:00:02+03:00
Українські Новини
Боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине

Боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине

Ольга Фандорина
война на Донбассе, Военный медик, неидентифицированное тело, Военные на Донбассе
ООС. Фото: Joint Forces Operation
ООС. Фото: Joint Forces Operation

Боевики передали украинской стороне неидентифицированное тело, пока не подтверждено, что это погибший медик.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ "Марьинка" на подконтрольную правительству Украины территорию было передано тело человека. Подтверждений того, что это - военный медик, который погиб 13 июля возле села Зайцево, нет", - сказано в нем.

На данный момент продолжается транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК.

Как сообщали Українськi Новини, ранее украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляла, что боевики третий день не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего возле Зайцево Донецкой области.

Ранее на Донбассе боевики обстреляли поселок, уничтожены двое оккупантов.

Также боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 12 июля, включая жилые дома, 5 военных ранены и 1 травмирован.

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