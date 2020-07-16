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16 июля 2020, четверг, 08:30 270
Силовые структуры 2020-07-16T08:32:23+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики обстреляли поселок. Уничтожены двое оккупантов

На Донбассе боевики обстреляли поселок. Уничтожены двое оккупантов

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчера, 15 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что боевики применили запрещенное минскими договоренностями оружие: минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Марьинки противник дважды открывал огонь в сторону позиций наших защитниках из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитника Талаковки, кроме гранатометов и пулеметов, враг применил и минометы 120-го калибра. В районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка агрессор обстреливал украинских воинов из гранатометов и пулеметов.

Проявляли захватчики свою огневую активность и рядом с Новолуганским, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты задействовали вооружение БМП и автоматические станковые гранатометы.

"По данным разведки 15 июля украинские защитники уничтожили двух захватчиков. Также, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз применили огневые средства поражения по украинскому населенному пункту. Враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящихся на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское. Один из неразорвавшихся боеприпасов обнаружен на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения ГосЧС Украины", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены.

Также боевики 16 раз обстреляли позиции сил ООС 12 июля, включая жилые дома, 5 военных ранены и 1 травмирован. 

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