Рада сократила количество районов в Житомирской области более чем в 5,5 раз

После того, как Верховная Рада сократила количество районов в Украине до 136, парламент создал 4 укрупненных района в Житомирской области вместо 23 нынешних.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Так, созданы Бердичевский район с центром в Бердичеве и Житомирский район с центром в Житомире.

Также Рада создала Коростенский район с центром в Коростене и Новоград-Волынский с центром в Новоград-Волынском.

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сократила в Винницкой области количество районов и создала 6 укрупненных районов в регионе вместо 27 нынешних.

В Киевской области сократили количество районов в 3,5 раза и создали 7 укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних.

А в Херсонской области сократили количество районов в шесть раз и создали 3 укрупненных районов вместо нынешних 18.

Кроме того, в июне Кабинет министров предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.