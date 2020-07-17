Рада скоротила кількість районів Житомирської області більш ніж у 5,5 разів

Після того, як Верховна Рада скоротила кількість районів в Україні до 136, парламент створив 4 укрупнених райони у Житомирській області замість 23 нинішніх.

За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, створені Бердичівський район з центром в Бердичеві і Житомирський район з центром у Житомирі.

Також Рада створила Коростенський район з центром у Коростені та Новоград-Волинський з центром у Новоград-Волинському.

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада скоротила у Вінницькій області кількість районів і створила 6 укрупнених районів у регіоні замість нинішніх 27.

У Київській області скоротили кількість районів у 3,5 рази і створили 7 укрупнених районів Київської області замість нинішніх 25.

А в Херсонській області скоротили кількість районів у шість разів і створили 3 укрупнених районів замість нинішніх 18.

Крім того, в червні Кабінет міністрів запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, у тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.