підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 липня 2020, пʼятниця, 16:33 6
Верховна Рада і партії 2020-07-17T17:45:03+03:00
Українські Новини
Рада скоротила кількість районів Житомирської області більш ніж у 5,5 разів

Рада скоротила кількість районів Житомирської області більш ніж у 5,5 разів

Ирина Николенко
Житомирська область, районування, нові райони, нові райони Житомирської області, Адмінреформа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Після того, як Верховна Рада скоротила кількість районів в Україні до 136, парламент створив 4 укрупнених райони у Житомирській області замість 23 нинішніх.

За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, створені Бердичівський район з центром в Бердичеві і Житомирський район з центром у Житомирі.

Також Рада створила Коростенський район з центром у Коростені та Новоград-Волинський з центром у Новоград-Волинському.

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада скоротила у Вінницькій області кількість районів і створила 6 укрупнених районів у регіоні замість нинішніх 27.

У Київській області скоротили кількість районів у 3,5 рази і створили 7 укрупнених районів Київської області замість нинішніх 25.

А в Херсонській області скоротили кількість районів у шість разів і створили 3 укрупнених районів замість нинішніх 18.

Крім того, в червні Кабінет міністрів запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, у тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Більше новин про: Житомирська область районування нові райони нові райони Житомирської області Адмінреформа

У Херсонській області буде вшестеро менше районів...
У Вінницькій області Рада скоротила кількість райо...
У дворі будинку скандального ексдепутата Розенблат...
Влада змінює території районів для себе, а не для ...
Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
Рада в чотири рази скоротила кількість районів у Рівненській області 17:31
3 з 8 нових районів Донецької області — на окупованій території 17:28
Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ 17:22 Відео
У Львівській області запустили ще три приміські електрички 17:18
Курс на міжбанку в п'ятницю: гривня знизилася 17:13
більше новин
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати 18:52
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Олег Бахматюк. Фото: latifundist.com
Інститут Корецького вважає, що ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка 15:14
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус 09:12
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok