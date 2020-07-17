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17 июля 2020, пятница, 16:17 253
Верховная Рада и партии 2020-07-17T16:17:51+03:00
Українські Новини
В Херсонской области сократили количество районов в шесть раз

В Херсонской области сократили количество районов в шесть раз

Елена Новикова
Верховная Рада, Децентрализация, Районирование, Реформа децентрализации, Укрупнение районов
Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная Рада создала 3 укрупненных района в Херсонской области вместо 18 нынешних.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, были созданы Херсонский район (население 591,5 тыс. человек) с центром в Херсоне, Новокаховский (158,1 тыс.) с центром в Новой Каховке и Генический (122,4 тыс.) с центром в Геническе.

Всего Рада создала 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Минстров 129 укрупненных районов.

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