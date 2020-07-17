В Киевской области Рада в 3,5 раза сократила количество районов

В то время, как Верховная Рада поделила Украину на 136 укрупненных районов, парламент создал 7 укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних.

За принятие соответствующего проекта постановления №3650 проголосовали 238 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, созданы Белоцерковский район (с административным центром в Белой Церкви), Бориспольский (с центром в Борисполе), Броварской (с центром в Броварах), Бучанский (с центром в Буче), Вышгородский (с центром в Вышгороде), Обуховский (с центром в Обухове) и Фастовский (с центром в Фастове).

Всего Рада создала в Украине 136 укрупненных районов вместо нынешних 490.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров предложил Верховной Раде создать 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних.

В июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Также Кабинет министров предложил создать в Одесской области 6 укрупненных районов вместо нынешних 26.