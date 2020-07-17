У Київській області Рада в 3,5 рази скоротила кількість районів

Рішення Ради створити укрупнені райони замість чинних дрібніших загалом поділило Україну на 136 районів. Так, в Київській області парламент створив 7 укрупнених районів замість 25 менших.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створено Білоцерківський район (з адміністративним центром у Білій Церкві), Бориспільський (з центром у Борисполі), Броварський (з центром у Броварах), Бучацький (з центром у Бучі), Вишгородський (з центром у Вишгороді), Обухівський (з центром в Обухові) і Фастівський (з центром у Фастові).

Всього Рада створила в Україні 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін на позачерговому засіданні запропонував створити в Київській області 6 районів замість існуючих 25.

В Одеській області замість 26 районів розглядалося створити 6 нових укрупнених.

Загалом у червні розглядалося створення 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, у тому числі 10 у Криму та 7 на окупованих територіях Донбасу.