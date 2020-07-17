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17 липня 2020, пʼятниця, 14:37 9
Верховна Рада і партії 2020-07-17T16:15:03+03:00
Українські Новини
У Київській області Рада в 3,5 рази скоротила кількість районів

У Київській області Рада в 3,5 рази скоротила кількість районів

Ирина Николенко
Верховная Рада, Київська область, народні депутати, нові райони Київської області, Укрупнення районів
Верховна Рада
Верховна Рада

Рішення Ради створити укрупнені райони замість чинних дрібніших загалом поділило Україну на 136 районів. Так, в Київській області парламент створив 7 укрупнених районів замість 25 менших.

За прийняття відповідного проєкту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створено Білоцерківський район (з адміністративним центром у Білій Церкві), Бориспільський (з центром у Борисполі), Броварський (з центром у Броварах), Бучацький (з центром у Бучі), Вишгородський (з центром у Вишгороді), Обухівський (з центром в Обухові) і Фастівський (з центром у Фастові).

Всього Рада створила в Україні 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін на позачерговому засіданні запропонував створити в Київській області 6 районів замість існуючих 25.

В Одеській області замість 26 районів розглядалося створити 6 нових укрупнених.

Загалом у червні розглядалося створення 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, у тому числі 10 у Криму та 7 на окупованих територіях Донбасу.

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