Количество проведенных за сутки ПЦР-тестов на коронавирус выросло почти на 40%

13 июля было проведено 9 711 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 39,2% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 13 394 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 3,8 раза больше по сравнению с 12 июля.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 22 846 тестирований, из них 9 711 методом ПЦР, а также 13 394 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года проведено 813 396 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 370 053 - методом ИФА.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 13 июля поступило 918 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 103 031 сообщение о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 638 до 54 771, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 412 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 4,2%, количество новых летальных случаев снизилось на 6,7%.

Тем временем в Украине 128-й день карантина.